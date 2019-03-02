Son Dakika Haberleri: Bursa Şişirilen Lastik Patladı 2 Yaralı

Bursa Şişirilen Lastik Patladı 2 Yaralı

59 dakika önce

Şişirilen lastik patladı 2 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde, tamircide şişirilen lastiğin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şişirilen lastik patladı 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamircide şişirilen lastiğin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren lastik tamircisinde meydana geldi. Seyit Sağdıç (48), tarlasında çapa yaptığı esnada çapalama makinesinin lastiği patladı. Çiftçi, lastiğı sökerek tamirciye gitti. Şişirilen lastik fazla basınç nedeniyle bir anda patladı. Patlayan lastikten fırlayan parçalar ise Seyit Sağdıç ve lastik tamircisi Murat Halat'ı (44) yaraladı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Mahmudiye, Bursa, İnegöl, Güncel
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