Olay, dün İnegöl'ün Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı. Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Site bahçesine giren yılan korkuttu - Son Dakika