Son Dakika Haberleri: Bursa siyah inciri tescillendi

Bursa siyah inciri tescillendi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ. adına tescilli Bursa Siyah İnciri, 'BlackBursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, Bursa Siyah İncirine 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de alındı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ. adına tescilli Bursa Siyah İnciri, 'BlackBursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, Bursa Siyah İncirine 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 

Ekonomi
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