Bursa siyah inciri tescillendi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ. adına tescilli Bursa Siyah İnciri, 'BlackBursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, Bursa Siyah İncirine 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ. adına tescilli Bursa Siyah İnciri, 'BlackBursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, Bursa Siyah İncirine 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05
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