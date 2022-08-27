BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İNCİR ÜRETİCİSİNE DESTEK - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İNCİR ÜRETİCİSİNE DESTEK

27.08.2022 17:51
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İNCİR ÜRETİCİSİNE DESTEK

Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması nedeniyle, piyasa fiyatlarının 1 ? 1,5 lira üzerinden siyah incir alımlarını başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için can suyu oldu.

Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması nedeniyle, piyasa fiyatlarının 1 ? 1,5 lira üzerinden siyah incir alımlarını başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için can suyu oldu. Yoğun bir hareketliliğin yaşandığı incir alım noktasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları bu hamleyle piyasanın normalleşeceğine inandıklarını söyledi.

Bursa'da kaliteli üretim ve pazarlama konusunda üreticiye verdiği destekle bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesi, siyah incir pazarında yaşanan daralma ve 'rekoltenin yüksek olmasına bağlı' değer kaybı üzerine yeniden devreye girdi. Geçen yıl 29 bin ton üretilen siyah incirin yüzde 70'i ihraç edilirken, 'pazar sorunu yaşanmaması nedeniyle' Büyükşehir Belediyesi alım desteği yapmamıştı. Ancak bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin de yüzde 40'lara düşmesi nedeniyle, piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıdı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, üreticinin mağdur olmaması ve dünyaca ünlü siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye girdi. Çeltik Mahallesi'nde alım noktası olarak belirlenen bir soğuk hava deposunda incir alımlarına başlandı. Günlük olarak açıklanan ve piyasa fiyatlarının 1 - 1,5 TL üzerinde belirlenen rakamlarla hem ihraçlık hem iç piyasalık hem de reçellik incir alımları yapılıyor. Üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiği alımlarda incirler, konunun uzmanları tarafından kategorize edilip, değerlendiriliyor.

İHRACAT AZALDI, REKOLTE ARTTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte incir alım noktasını ziyaret etti. Burada hem incirini getiren üreticilerle görüşen hem de çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın üçüncü büyük incir üreticisi olduğunu ve üretilen incirin de yüzde 70'e yakının ihraç edildiğini hatırlattı. Piyasada hak ettiği değeri bulamayan bazı tarım ürünleri ile alakalı fiyat dengeleme alımları yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, geçtiğimiz yıl piyasa fiyatlarının iyi olması nedeniyle incirde bir alım yapmadıklarını vurguladı. Bu yıl hem rekoltenin yüksek olması hem de dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlere bağlı ihracatta yaşanan düşüş nedeniyle incir fiyatlarının beklenenin altında kaldığını dile getiren Başkan Aktaş, "İhracatla alakalı bir daralma söz konusu. Beraberinde geçen yıla göre yüzde 50 civarında bir üretim artışı söz konusu. Bu da fiyatın beklentilerin altında seyretmesine sebep oldu" dedi.

GÜNLÜK FİYATLANDIRMA

Konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek yaptıkları görüşmeler sonucunda destekleme alımlarını başlattıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Her gün açıklanan piyasa fiyatlarının 1 ? 1,5 TL üzerindeki fiyatlarla Çeltik Mahallesi'ndeki Soğuk Hava Deposu'nda alımlara başladık. Önceki yıllarda sadece ihraç edilecek inciri alıyorduk. Ancak bu yıl her üç kategorideki ürünü de alıyoruz. Fiyatlar daha da düşük seyreder gibi bir beklenti içinde olanlar varsa, buradan uyarmak istiyorum. İncir sezonu 25-30 günlük bir süreç. Biz geçen yıl alım yapmadık ama son 5 yılda yaptığımız regülasyonun 2 katını yapacak güçteyiz. Hatta ilk gün aldığımız ürünün tamamını ihracata gönderdik. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki belki geçen yılki süreç yakalanamayabilir ama yapılan bu hamle ile beraber süreç bayağı normalleşecek. Hem bizim alımlarımız hem de diğer alıcılarla birlikte üretilen incirin tamamını tüketmiş olacağız. İnşallah incir üreticisinin de mutluluğunu temin etmiş olacağız" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
'Yüz yüze gönül gönüle' Bursa ziyaretleri Orhangazi'de devam etti 'Yüz yüze gönül gönüle' Bursa ziyaretleri Orhangazi'de devam etti Bakan Karaismailoğlu: '(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik' Bakan Karaismailoğlu: '(İstanbul Havalimanı) Devletten bir kuruş çıkmadan dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik' İncir üreticisine can suyu İncir üreticisine can suyu
Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İhracat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İNCİR ÜRETİCİSİNE DESTEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İNCİR ÜRETİCİSİNE DESTEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement