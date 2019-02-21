Bursa siyah incirinin kente katkısı artırılacak
46 dakika önce
Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa Siyah İnciri'ndeki son gelişmeleri değerlendirmek adına gerçekleştirdiği Çalıştayda incir üreticileri, ihracatçıları, akademisyenler, muhtarlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Uludağ
Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa
Siyah İnciri'ndeki son gelişmeleri değerlendirmek adına gerçekleştirdiği Çalıştayda incir üreticileri, ihracatçıları, akademisyenler, muhtarlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40
Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı