Son Dakika Haberleri: Bursa siyah incirinin kente katkısı artırılacak

Bursa siyah incirinin kente katkısı artırılacak

46 dakika önce

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa Siyah İnciri'ndeki son gelişmeleri değerlendirmek adına gerçekleştirdiği Çalıştayda incir üreticileri, ihracatçıları, akademisyenler, muhtarlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Bursa siyah incirinin kente katkısı artırılacak , System.String[]
Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa Siyah İnciri'ndeki son gelişmeleri değerlendirmek adına gerçekleştirdiği Çalıştayda incir üreticileri, ihracatçıları, akademisyenler, muhtarlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 

Uludağ, Bursa, Ekonomi
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