"Bursa siyahı" ABD yolunda

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdiklerini belirterek, gerekli prosedür tamamlanınca ülkesine siyah incir ihracatının başlayabileceğini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Büyükelçilik ve İstanbul Başkonsolosluğu tarım uzmanlarını Bursa'ya davet etti.

Kente gelen yetkililer, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ile görüştü.

BTSO hizmet binasında gerçekleşen görüşmede Bayizit, Bursa siyah incirinin ABD'ye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için gerek BTSO gerekse de ihracatçı birliklerinin uzun yıllardır çaba gösterdiğini belirtti.

Şimdiye kadar "Akdeniz meyve sineği" zararlısı gerekçe gösterildiği için bu ülkeye ürün satışı yapılamadığını hatırlatan Bayizit, "Bakanlığımızın liderliğinde ABD'ye ihracat konusunun çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunuyoruz. Bursa siyah inciri AB ülkelerine, Hong Kong'a ve Kanada'ya hiçbir sorun yaşanmadan ihraç ediliyor. En kısa sürede bu konuda olumlu haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yılda 4 bin ton ürün gönderebiliriz"



Senih Yazgan da "Bursa siyahı"nın lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edildiğini vurguladı.

Türkiye'deki üretimin yüzde 90'ının Bursa'dan karşılandığını aktaran Yazgan, şöyle devam etti:

"Yılda 20 bin ton üretimi yapılan incirin yaklaşık 15 bin tonu ihraç ediliyor. Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye incir gönderiyoruz. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla Uzak Doğu pazarına da ihracata başladık. En kısa sürede ABD pazarına da girmeyi hedefliyoruz."

Yazgan, ABD'nin gelecek yıllarda Bursa siyah incirinin en büyük ihraç pazarlarından biri olabileceğini, bu ülkeye yılda 4 bin ton ürün gönderme potansiyellerinin bulunduğunu belirtti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, odanın iştiraki Lojistik AŞ öncülüğünde nisan ayında Yenişehir Havalimanı'nın uluslararası hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladığını anımsatarak, Bursalı ihracatçıların buradan ürünlerini dünyanın birçok noktasına gönderebildiğini ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman ise Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdiklerini kaydederek, "Türkiye'nin gerekli bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatı başlayabilir." bilgisini paylaştı.