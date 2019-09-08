Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı
29 dakika önce
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30
Bu kuzuları almak isteyenler 6 ay öncesinden sıraya giriyor! Tanesi 2 bin 500 lira Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi