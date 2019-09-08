Son Dakika Haberleri: Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı
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Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı

29 dakika önce

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.

Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı, System.String[]

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.

Uludağ, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30 
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