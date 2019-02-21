Son Dakika Haberleri: Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Çalıştayı

Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Çalıştayı

53 dakika önce

Bursa'da, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 42 ülkeye satılan "Bursa siyahı" incirin ihracat ve üretiminin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla çalıştay yapıldı.

Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Çalıştayı, System.String[]
Bursa'da, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 42 ülkeye satılan "Bursa siyahı" incirin ihracat ve üretiminin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla çalıştay yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince (UYMSİB) Uludağ İhracatçılar Birliğinde düzenlenen "Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Çalıştayı"nda, siyah incirin özellikli ve Bursa'ya has bir ürün olduğunu söyledi.

Aktaş, "Bizim 21 organize sanayi bölgemiz var Bursa'da üretiyoruz, 15 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı şehriyiz ama tarımla alakalı da harika işler yapabiliriz. Ahududu var, göreceksiniz birkaç sene içinde önemli kalemlerden biri olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, dünyanın önemli tarım ülkelerinden biri olan Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci sırada bulunduğunu, dünyada da ilk 10'da yer aldığını ifade etti.

UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar da Bursa siyah incirinin 1990 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildiğini ve dünyada rakibinin olmadığını söyledi.

Bursa siyahının üretim ve ihracatını artırmak istediklerini belirten Aşkar, "İncir kıymetli bir ürünümüz. Türkiye meyve ihracatında önemli bir ürün olan Bursa siyah incirinin 2018 yılında Türkiye geneli ihracatı 38,8 milyon dolar ve 17 bin ton oldu. Birliğimizin ihracatı ise 15 milyon dolar. Birliğimizin toplam ihracatındaki payı yüzde 11'dir." diye konuştu.

Aşkar, şunları kaydetti:

"Bursa, incirin gen merkezidir. Birçok bölgemizde incir yetişiyor ancak Bursa taze incir üretimiyle ön plana çıkmış durumda. İncir hastalıklarıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İncirle ilgili coğrafi işaret konusunda geçmişte bir sıkıntı yaşanmıştı. Coğrafi işaret olarak 'Bursa siyah inciri' oldu. Coğrafi işaret çok önemli, biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yapmış durumdayız. Üretim sezonunun genişletilmesi noktasında bir ihtiyaç olduğu ortada. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor ve daha da sıklaşacak."

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de incirle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi
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