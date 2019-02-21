Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Çalıştayı

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Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor