‘Bursa Siyahı’na ABD pazarının kapıları açılıyor
1 saat önce
BTSO'yu ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, Bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.
BTSO'yu ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, Bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:25
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