Son Dakika Haberleri: ‘Bursa Siyahı’na ABD pazarının kapıları açılıyor
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‘Bursa Siyahı’na ABD pazarının kapıları açılıyor

1 saat önce

BTSO'yu ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, Bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.

‘Bursa Siyahı’na ABD pazarının kapıları açılıyor, System.String[]

BTSO'yu ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, Bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:25 
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