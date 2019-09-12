'Bursa siyahı'na abd yolu açılıyor

LEZZETİ, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen Bursa siyah incirinin ABD'ye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini belirterek, bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.

BTSO'nun daveti üzerine Bursa'ya gelen ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarım uzmanları, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ile bir araya geldi. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantının ana gündemini Bursa ve ABD'nin tarım ve gıda sektöründeki işbirliği imkanları oluşturdu. ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini belirterek, bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.

'BURSA SİYAHINI ABD'DEKİ TÜKETİCİLERLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Bursa siyah incirinin ABD'ye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması adına gerek BTSO gerekse de ihracatçı birliklerinin uzun yıllardır çaba gösterdiğini kaydeden BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa siyahını ABD'deki tüketicilerle de buluşturmayı istediklerini söyledi. Şimdiye kadar "Akdeniz Meyve Sineği" zararlısı gerekçe gösterildiği için ABD'ye incir ihracatı yapılamadığını ifade eden Bayizit, "Bakanlığımızın liderliğinde ABD'ye ihracat konusunun çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunuyoruz. Bursa siyah inciri AB ülkelerine, Hong Kong'a ve Kanada'ya hiçbir sorun yaşanmadan ihraç ediliyor. En kısa sürede bu konuda olumlu haberler almayı ümit ediyoruz" dedi.

UZAKDOĞU'DAN SONRA SIRA ABD'DE

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyahının lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edildiğini söyledi. Bursa'nın Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını tek başına karşıladığını kaydeden Yazgan, "Yılda 20 bin ton üretimi yapılan incirin yaklaşık 15 bin tonu ihraç ediliyor. Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye incir gönderiyoruz. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla Uzakdoğu pazarına da ihracata başladık. En kısa sürede ABD pazarına da girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. ABD'nin önümüzdeki yıllarda Bursa siyah incirinin en büyük ihraç pazarlarından biri olabileceğini kaydeden Yazgan, ABD'ye yılda 4 bin ton ürün gönderme potansiyellerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

LOJİSTİK AŞ'DEN YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINA HAVA KARGO DESTEĞİ

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında hava kargonun önemine değindi. BTSO'nun iştiraki Lojistik AŞ öncülüğünde Nisan ayında Yenişehir Havalimanı'nın uluslararası hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladığını anımsatan Onur, "Bursalı ihracatçılarımız hava kargo hizmeti sayesinde incir ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada çok daha etkin bir konuma ulaşacak" dedi.

BURSA SİYAH İNCİRİNE YEŞİL IŞIK GELDİ

ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa'nın tarım alanında yapmış olduğu projeleri incelemek üzere Bursa'yı ziyaret ettiklerini belirterek, BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Bursa'nın Türkiye'nin tarım üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Strossman, Bursalı incir üreticilerine müjdeli haberi verdi. Bursa siyah incirinin ihraç iznine ilişkin belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini belirten Strossman, "Türkiye'nin gerekli bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatı başlayabilir" diye konuştu.

KONUKLARA BURSA SİYAH İNCİRİ İKRAM EDİLDİ

ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman'ın yanı sıra Tarım Ataşesi Christine Mumma, Tarım Uzmanı Kubilay Karabina, Kıdemli Tarım Pazarlama Uzmanı İbrahim Sırtıoğlu, Tarım Uzmanı Nergiz Özbağ, Tarım Uzmanı Sinem Duyum, Tarım Pazarlama Uzmanı Çağlar Erdoğan, Bütçe Analisti Nilgün Birinci, Tarım Uzmanları Hala Rahme Toubia ve Diana Chopman'ın yer aldığı heyete toplantının sonunda Bursa siyah inciri ikram edildi.