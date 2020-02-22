"Bursa siyahı"nın bilinirliğinin arttırılması için çalışma yapılacak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından organize edilen "Bursa Siyahı İnciri'nin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Arttırılması" AR-GE Projesi gerçekleştirildi.

UYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı" incirinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyah incirinin önemli bir ürün olduğunu ve dünya pazarında rakibi bulunmadığını söyledi.

Ürünün üretimi, tanıtımı ve pazarlamasının daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yazgan, "Bireysel rekabeti değil tam tersi uluslararası rekabeti hep birlikte nasıl geliştirebiliriz, bunun yollarını aramalıyız. Bu proje de bunun için yapılıyor. Ürünün uluslararası rakibi yok ancak kendi içimizdeki yaptıklarımızla kendimize rakip olabiliyoruz. Bu eksikliklerimizi, belki ortak bir çatı altında toplanarak daha iyi bir şekilde çözebiliriz. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil de, ihtiyaç analizi süreci, yapılacak faaliyetler ve beklenen çıktılara dair bilgilendirme yaparak, projede ihracatı arttıran bilimsel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Tiftikçigil, geçmişte yaptıkları projelerde ihracat yapabilen firmaların ihracatını arttırdığını ya da hiç yapmayanların ihracata başladığını gözlemlediklerini de aktardı.

Toplantıda, Bursa siyah incirinin bilinirliğinin arttırılması konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.