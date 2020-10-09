"Bursa siyahı"nın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor - Son Dakika

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) "Bursa Siyahı İnciri'nin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Arttırılması Ur-Ge Projesi" sürüyor.

UYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı" incirinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla online olarak yapılan toplantıda Ticari İstihbarat Uzmanı Nevsal Zülküf Alhas, Ur-Ge kümesinde yer alan firmaların katılımcılarına eğitim verdi.

Çalışma kapsamında 2 gün boyunca online olarak düzenlenen "Hedef Pazar Belirleme" eğitiminde, Alhas tarafından pazar bölümlerinin yapısını, bölümdeki rekabet durumunu dikkate alarak belirlemek ve sonrasında seçilen pazarlama bölümlerine uygun pazarlama karmasını geliştirmek konularında bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa Siyahı" incirinin, şehirle özdeşleşmiş dünya pazarında rakibi ve ihracatında limiti olmayan özel ve önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Ürünün üretimi, tanıtımı ve pazarlamasının ve daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Yazgan, "Bursa Siyahı inciri'nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi ve üyelerimizin uluslararası rekabet alanlarında yurt içi ve yurt dışında birlikte hareket etmeleri amacıyla birliğimiz çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bunun sürekliliğini sağlama açısından pandemi nedeniyle bir arada olamasak da online olarak bir toplantı planladık. Kümelenme projemize katılan firmalarımızla birlikte çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek" ifadesini kullandı.