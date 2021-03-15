Bursa siyaseti cenazede buluştu - Son Dakika

Bursa siyaseti cenazede buluştu

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu'nun annesi Aysel Hallaçoğlu toprağa verildi.

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Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

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