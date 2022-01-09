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Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlığa Ahmet Çakır seçildi - Son Dakika

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlığa Ahmet Çakır seçildi

09.01.2022 11:16
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlığa Ahmet Çakır seçildi

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevine Ahmet Çakır getirildi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevine Ahmet Çakır getirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Enver Yeniçeri'nin divan başkanlığında yapılan genel kurulun açılışında konuşan oda başkanı Hasan Topçu, "Son iki yıldır olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde üyelerimizin meselelerini yakından takip ettik ve ilgili mercilere ilettik." ifadesini kullandı.

Faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ile mali tabloların okunarak müzakeresi ve kabulünden sonra gerçekleşen seçimde 4 dönemdir oda başkanlığını yürüten Hasan Topçu ile Ahmet Çakır yarıştı. 1112 üyenin oy kullandığı seçimde Ahmet Çakır'ın listesi 561, Hasan Topçu'nun listesi 533 oy aldı.

Odanın yeni başkanı Ahmet Çakır, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir camiayız. Odamızı tek başımıza değil durak başkanlarımızla düzenli toplantılar yaparak birlikte yönetmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yönetim kurulunda Ahmet Çakır, Ertuğrul Tan, Tamer Kaya, Lütfü Günenç, Ali Okyan, Ersin Başar, Ziya Kızılkaya, Ali Bekir Sevinç ve İlyas Yıldız, denetim kurulunda ise Seçkin Cebe, Oktay Acar ve Berkay Aşgın yer aldı.

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Hasan Topçu, Ahmet Çakır, Bursa, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlığa Ahmet Çakır seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlığa Ahmet Çakır seçildi - Son Dakika
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