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Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı - Son Dakika

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

04.06.2021 21:49

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen final konseriyle tamamlandı.

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen final konseriyle tamamlandı.

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından tepki gören, pandemi yüzünden de sokaklardan uzak kalan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin, "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine rahat bir nefes aldıran bu projeyi Bursa Sokak Sanatçıları Festivali ile taçlandırdı. Festivale katılan 20 grup ve 50 bireysel olmak üzere 100'e yakın sokak sanatçısı üç gün boyunca Bursa'nın cadde ve sokaklarını açık sahnesine dönüştürdü. Kentin 10 ayrı noktasında iki gün boyunca saat 16.00 - 18.00 arasında performanslarını sergileyen müzisyenler, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan final konseriyle tamamlandı. Projede yer alan müzisyenlerin sahne performanslarıyla müzik dolu dakikalar yaşanırken, gecenin sonunda ise dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici ve ekibi sahne aldı. Ağırlıklı olarak Balkan müziklerini seslendiren Moscovici, repertuarında, 'Hey 15'li', 'Sen gelmez oldun', 'Caddelerde rüzgar akımda aşk var' ve 'Helvacı helva' gibi beğenilen Türkçe eserlere de yer verdi.

"Bugünlerin acısını çıkaracağız"

Final konserini izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın adına şiirler yazılan, resimler çizilen çok özellikli bir şehir olduğunu hatırlattı. Bir kentin gelişmişlik göstergesinin, sadece ekonomi, sanayi, ticaret olamayacağını, kültürel birikimin de çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu saydıklarımın hepsi Bursa'mızda var. Ancak malum son 15 aydır pandemi, şehrimizi, ülkemizi hatta dünyayı çok yordu. Ben de yaşadığımız için söylüyorum. Zor bir hastalık, hiç şakası yok. Ama artık sonlara geldik, aşılanma artıyor. Süreç normalleşiyor. Bursa özelinde Kasım'da 5 binleri gören vaka sayımız çok şükür 200'lere indi. Ama maske, mesafe konusunda taviz vermeyelim. Bu süreçten ekonomimiz, esnafımız gibi sokak sanatçılarımız çok etkilendi. Orkestra Şube Müdürlüğümüzle sokak sanatçılarıyla alakalı güzel bir çalışma yaptık. Şimdi farklı şehirlerde yeniymiş gibi uygulandığını görüyoruz. Taklit edilmek güzel şey ancak takdir edilmek daha da güzel. Sanatçılarımız bu projeyle bir plan dahilinde şehrin belirli bölgelerinde sanatlarını icra ediyorlar. İnşallah bugünlerin acısını Temmuz, Ağustos gibi ziyadesiyle çıkaracağız" dedi.

Başkan Aktaş, sokak sanatçıları adına teşekkür için kendisine çiçek veren Mutlu Turan'ın, bu festivalin her yıl devam etmesini istemesi üzerine, "Siz yeter ki böyle güzel işler yapın, biz baharda başka yazın başka festival yaparız" dedi.

Bursa'nın üç gün boyunca müziğe doyduğu Sokak Sanatçıları Festivali, Başkan Aktaş ve tüm sokak sanatçılarının sahnede birlikte seslendirdiği 'Hayat bayram olsa' şarkısı ile sona erdi.

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Açıkhava Tiyatrosu, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı - Son Dakika


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