Bursa sokakları sessizliğe büründü - Son Dakika

Bursa sokakları sessizliğe büründü

Bursa sokakları sessizliğe büründü Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Bursa sokakları sessizliğe büründü BURSA - Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirlerdi kapsamında başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilk günü Bursa'nın normal günde en kalabalık cadde ve sokakları sessiz kaldı. Polis ekipleri Bursa'nın farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlar saat 14: 00'e kadar mahallelerinde bulunan bakkal ve marketlere alışveriş yapmak için çıkabiliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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