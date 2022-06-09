Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

09.06.2022 15:10

Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı Bursa'da yunus polisleri şüphelendikleri aracı durdurmak isteyince ortaya film gibi kovalamaca çıktı.

Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da yunus polisleri şüphelendikleri aracı durdurmak isteyince ortaya film gibi kovalamaca çıktı. Şüpheli şahıs polislerin kovalamacası ve minibüs şoförünün aracın önünü kesmesiyle kıskıvrak yakalandı.

Olay, eski Gemlik Yolu üzerinde yaşandı. İddialara göre, eski Gemlik Yolu üzerinde 4 tane yunus polisi tarafından şüphelenilen bir araç durdurulmak istendi. Sürücü durmayarak kaçmaya çalışınca dakikalarca kovalamaca yaşandı. Demirtaş'a dek süren kovalamaca sonucunda bir minibüs sürücüsünün kaçan aracın önünü kesmesiyle polis kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu veya yasa dışı eşya bulunmamıştır. Polis aramasına kovalamacanın başladığı güzergahta sürdürürken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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