Son Dakika Haberleri: Bursa 'Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor

Bursa 'Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor

53 dakika önce

Bursa'nın iznik ilçesinde bir hayvan barınağında 'Sosis' isimli köpek, gözleri görmeyen, annesiz 'Tekir' isimli kediyi emzirirken, görenleri şaşırttı.

Bursa 'Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor, System.String[]
Bursa'nın iznik ilçesinde bir hayvan barınağında 'Sosis' isimli köpek, gözleri görmeyen, annesiz 'Tekir' isimli kediyi emzirirken, görenleri şaşırttı.Özellikle engelli hayvanlara sahip çıkıp onlara bakan hayvansever Fatma Şeren'e ait barınakta yaşayan 80'e yakın hayvan arasındaki 'Tekir', 'Bekir' ve 'Tanus' isimli yavru kediler, 'Sosis' köpek tarafından emzirildi. Fatma Şener, özellikle engelli hayvanlara kendisine ait barınakta baktığını belirterek, 3 yavru kedinin köpek tarafından emzirildiğini söyledi. 3 kediden Tekir'in gözlerinin görmediğini söyleyen hayvansever Şener, anneleri olmayan 3 yavru kedinin 'Sosis' köpek sayesinde beslenerek büyüdüklerini aktardı.

Görünüt Dökümü

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-Köpekten süt emen kedi

-Köpeğin kediyi yalaması

-Detaylar

45 sn 85 MB

HaberKamera Mehmet BULDUİZNİK (Bursa),(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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