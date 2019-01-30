Son Dakika Haberleri: Bursa Sosyal Deneyde Düşürülen Cüzdan Her Seferde Sahibine Geri Verildi

Bursa Sosyal Deneyde Düşürülen Cüzdan Her Seferde Sahibine Geri Verildi

1 saat önce

Sosyal deneyde düşürülen cüzdan her seferde sahibine geri verildiBursa'nın Gemlik ilçesinde bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deneyde, düşürülen cüzdan her seferde bulan kişiler tarafından sahibine geri verildi.

Sosyal deneyde düşürülen cüzdan her seferde sahibine geri verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deneyde, düşürülen cüzdan her seferde bulan kişiler tarafından sahibine geri verildi.

İnternete yüklendikten çok kısa bir süre sonra izlenme rekorları kıran videoda, oyuncu Tanju Artar Gemlik sahilinde telefonla konuşarak yürürken bir anda senaryo gereği cüzdanını düşürüyor. Bunu gören insanlar ise hemen seslenip cüzdanı sahibine teslim ediyor. Dakikalarca aynı senaryo tekrar ediyor ve sosyal deney boyunca tüm Gemlikliler cüzdanı sahibine teslim ediyor.

Video yayınlandıktan kısa bir süre sonra çok sayıda kişi tarafından izlendi ve yüzlerce yorum geldi. Gelen yorumların ise ortak düşüncesi 'İnsanlık henüz ölmemiş' oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:31 Kaynak: DHA

Bursa, Gemlik, Güncel
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