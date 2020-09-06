Bursa Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Bursa Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı

Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladıBURSA'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı.

Bursa Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı, System.String[]

Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı

BURSA'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çitf arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. iki çocuğunun annesi eşi Melek D.?nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Melek D.?nin buna karşı çıkması üzerine Orhan D. kıskançlık krizine girdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada yaşanan arbede sırasında Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, yalvarmalarına rağmen eşi Melek D.?yi defalarca bıçakladı.

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Kadının yardım çığlıklarına yetişen komşuları eve girdiklerinde Melek D.?yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. Komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melek D. yoğun bakıma alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 9 bıçak darbesiyle yaralandığı tespit edilen kadının hayati tehlikesi sürüyor.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Tedaviye alınan Melek D. ve komşuların ifadesi üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli Orhan D.?yi olay yerinden kaçmak isterken, kıskıvrak yakaladı. Orhan D.?nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldırım, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 07:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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