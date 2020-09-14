BURSA Sosyal mesafeyi unutup yıkımı izlediler - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unutup yıkımı izlediler

BURSA'da ruhsatsız olduğu için hakkında yıkım kararı verilen iş yeri Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Çevredeki vatandaşlar koronavirüse rağmen yıkımı meraklı gözlerle izledi.

Osmangazi ilçesi Kent Meydanı üzerinde ruhsatsız hizmet veren bir iç çamaşırı mağazası hakkında yıkım kararı çıktı. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak işyerinin dış bölümleri geçtiğimiz günlerde çevik kuvvet nezaretinde yıkıldı. Belediyenin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen mağaza tahliye edilmeyince yıkım için mağaza içindeki ürünlerin boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, işyerinin ana bölümlerini de yıkmaya başladı.

Yıkımın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, iş yerinin etrafına şerit çekerek set oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkılışını alınan güvenlik önlemlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak meraklı gözlerle izledi.