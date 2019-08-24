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BURSA Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezası-ARŞİV

1 saat önce

Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezasıBursa'da para nedeniye husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Bursa'da para nedeniye husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırsaçlıoğlu, son savunmasında, Olay günü onu görünce, bana ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum dedi.

Olay, geçan yıl Nisan ayında Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçlıoğlu, para yüzünden aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Kırsaçlıoğlu, belindeki tabancayı çıkartıp, Ali Özden'i kovalamaya başladı. Kırsaçlıoğlu, bir marketin önünde yakaladığı Özden'i peş peşe ateş ederek, öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erhan Kırsaçlıoğlu, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Kırsaçlıoğlu, Biz olay günü Ali Özden ile tesadüfen karşılaştık. Ali Özden ve arkadaşları, daha önce beni borç bahanesiyle darp etmişlerdi. Olay günü onu görünce bana silahıyla ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Ben orada kendimi korudum dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Erhan Kırsaçlıoğlu'nu mübebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ali Özden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
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