Bursa Su Baskını Sonrası, Cefayı Sefaya Çevirdiler
1 saat önce
Su baskını sonrası, cefayı sefaya çevirdilerBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde kar ve ardından yağan yağmur nedeniyle su baskını oldu.
Su baskını sonrası, cefayı sefaya çevirdiler Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde kar ve ardından yağan yağmur
nedeniyle su baskını
oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle köyün merkezi göle dönerken, mahalleli gençler bu cefayı sefaya çevirdi. Traktör şambreliyle kendilerine bot yapan gençler, göle dönen arazide tur attı.
Geçtiğimiz hafta içi yağan karın ardından hafta sonu başlayan yağmur nedeniyle İnegöl'e bağlı Sulhiye Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Mahalle meydanındaki boş bir arazi göle döndü. 1,5 metreye ulaşan derinlik nedeniyle hem tıkanan rögarı açmak, hem de eğlenmek isteyen mahalleli gençler, ilginç bir fikir geliştirdi. Traktörün şambrelini şişiren Samet Alper, Samet Atik ve Fırat Baykoz, üzerine yaptıkları düzenekle hem göle dönen arazide eğlendiler, hem de bir an önce çözüm bulunması için ilgililere çağrıda bulundular.
'İŞİ EĞLENCEYE ÇEVİRDİK'
Öncelikle sorunu çözmek için bunu yaptıklarını belirten Samet Alper, 'Mahallemizde su baskını meydana geldi. Bu nedenle rögarlar tıkandı. Mahalleli gençler olarak bu sorunu çözmek istedik. Bunun için böyle bir şey yaptık. Rögarları bu şekilde açamayacağımızı anlayınca işi eğlenceye çevirdik. Ama yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini ve çare bulmalarını istiyoruz dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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