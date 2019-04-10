Bursa Suriyeli Anne ve Kızını Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Suriyeli anne ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandıBursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyeli Hayat Meşail(29) ve annesi Sabah Meşail'in(54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana'da yakalanan katil zanlısı Ali Hattap, Bursa'da çıkarıldığı...

Suriyeli anne ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyeli Hayat Meşail(29) ve annesi Sabah Meşail'in(54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana'da yakalanan katil zanlısı Ali Hattap, Bursa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir apartman dairesinden sesler duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredeki görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap'ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.



AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.



KATİL ZANLISI KOCA ALTINLARI ALIP KAÇARKEN YAKALANDI



Gözaltındaki K.J., ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını söyledi. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana'ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla katil zanlısını saklandığı evde yakaladı.



ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI



Ali Hattap, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Ali Hattap, Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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