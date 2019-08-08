Son Dakika Haberleri: BURSA SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
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BURSA SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, sahibine teslim etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, sahibine teslim etti.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yaya olarak yürürken içinde 2 bin 750 TL ve kredi kartları olan bir cüzdan bulan Suriye uyruklu Muhammed Musa(28), polis karakoluna gitti. Ekipler, cüzdan içinden çıkan kimlikten harekete ederek sahibine haber verdiler. Parayı bulan Suriye uyruklu genç, cüzdanı, sahibi Fatih Yılmaz'a teslim etti.
Olayı anlatan Suriyeli genç, kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı alıp polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi.
Paranın sahibi Fatih Yılmaz, çalıştığı mobilya firmasına ait emanet paranın içinde olduğu cüzdanının bulunmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, parayı bulan gence teşekkür etti.
İnegöl, Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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