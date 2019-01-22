Son Dakika Haberleri: Bursa Suriyelilerin Döner Bıçaklı, Sopalı Kavgası Kameralarda

Bursa Suriyelilerin Döner Bıçaklı, Sopalı Kavgası Kameralarda

1 saat önce

Suriyelilerin döner bıçaklı, sopalı kavgası kameralardaBursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

Suriyelilerin döner bıçaklı, sopalı kavgası kameralarda

Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu D.S. eşi F.S. ile boşanma kararı alarak evini terk etti ve babasının evine yerleşti. Gece saatlerinde yakınları ve arkadaşlarını toplayan F.S., eşinin yaşadığı baba evini bastı. Baba evindeki yakınları darp etmeye başlayan şüpheliler yanlarında getirdiği döner bıçağı, satır ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan 6 kişi, civardaki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan meydan savaşına dönen kavga, güvenlik kameralarını da yansıdı. Şüphelilerin ellerindeki döner bıçakları, satır ve sopalar dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan olayın ardından 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Suriye, 3. Sayfa
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