Son Dakika Haberleri: Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı-Ek

Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı-Ek

44 dakika önce

Bursa Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı-EK (GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)

Bursa Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı-EK (GÜVENLİK KAMERASI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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