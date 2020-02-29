Bursa tabancayla vurulan elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa tabancayla vurulan elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika

Bursa tabancayla vurulan elif'i, taksiden yola attılar

15 dakika önce

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılarBURSA'da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar

BURSA'da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen takside bulunan Elif Aydın, yola atıldı. Taksi bölgeden uzaklaşırken, diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi.

Ekipler taksinin plaka ve sürücüsünün tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa tabancayla vurulan elif'i, taksiden yola attılar

Elif Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması! Türkiye'ye kafa tutan Esed'in ordusu 50. sırada Son dakika: Rusya, İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu Düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti

Son Dakika Haberleri
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?
12:10 Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi
11:42 Alişan: Neredeyse göçmenlere kurşun atacaklar!
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 13:42:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa tabancayla vurulan elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]