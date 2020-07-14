BURSA Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan 2 defineciye ulaşıldı - Son Dakika

BURSA Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan 2 defineciye ulaşıldı

Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan 2 defineciye ulaşıldıDinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (2)MAHSUR KALAN DEFİNECİLERE ULAŞILDIBursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan definecilerin Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49) olduğu belirlendi.

Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan 2 defineciye ulaşıldı

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Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (2)

MAHSUR KALAN DEFİNECİLERE ULAŞILDI

Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan definecilerin Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49) olduğu belirlendi. Ak ve Kaya'nın yanında bulunan dinamitler, bomba imha ekibi tarafından alınarak, güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlayıcı riskinin ortadan kalkmasının ardından kanyona inen AFAD ve jandarma ekipleri, yaralı 2 defineciye ulaştı. Ekipler, yaralıları sedyelere koyarak, kanyonun yukarı bölgesine çıkarmaya başladı. Yaralılar, bulundukları bölgeden 2 kilometre uzaklıktaki ambulanslara taşınacak.

Osman Ak, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan 2 defineciye ulaşıldı - Son Dakika
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