Bursa Takla Atan Otomobilde Yaralanan 2 Kişiyi İtfaiye Ekibi Kurtardı
52 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Recep Aslan
(30) ve arkadaşı Muzafer Karataş
(31) takla atan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, İznik Çevre Yolunun 2'nci kilometresindeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Recep Aslan idaresindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Recep Aslan ile arkadaşı Muzaffer Karataş
, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:24 Kaynak: DHA
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