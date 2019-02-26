Son Dakika Haberleri: Bursa Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

59 dakika önce

Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBursa'nın İznik ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobiin sürücüsü Rafet Y. (45) ağır yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobiin sürücüsü Rafet Y. (45) ağır yaralandı.

Kaza, İznik- Sakarya karayolunun 1'inci kilometresinde bugün medana geldi. Rafet Yavuz yönetimindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takl attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince sıkştığı yerden çıkarılarak, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:19 Kaynak: DHA

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