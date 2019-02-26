Bursa Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
59 dakika önce
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBursa'nın İznik ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobiin sürücüsü Rafet Y. (45) ağır yaralandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Bursa
'nın İznik
ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobiin sürücüsü Rafet Y. (45) ağır yaralandı.
Kaza, İznik- Sakarya
karayolunun 1'inci kilometresinde bugün medana geldi. Rafet Yavuz yönetimindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takl attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince sıkştığı yerden çıkarılarak, ambulansla İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:19 Kaynak: DHA
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