Bursa Tamir Etmek İçin Üzerine Çıktığı 3 Metrelik Makineden Yere Çakıldı
6 dakika önce
Tamir etmek için üzerine çıktığı 3 metrelik makineden yere çakıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Tamir etmek için üzerine çıktığı 3 metrelik makineden yere çakıldı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Fatih
Mahallesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamir etmek için tesiste arızalanan makinanın üzerine çıkan görevli 54 yaşındaki Can M., burada çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan Can M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:41 Kaynak: DHA
Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak
Sembol Haline Gelen Camisiz Minare Görenleri Hayrete Düşürüyor
Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü
İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek