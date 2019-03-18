Son Dakika Haberleri: Bursa Tamir Etmek İçin Üzerine Çıktığı 3 Metrelik Makineden Yere Çakıldı

Bursa Tamir Etmek İçin Üzerine Çıktığı 3 Metrelik Makineden Yere Çakıldı

6 dakika önce

Tamir etmek için üzerine çıktığı 3 metrelik makineden yere çakıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Tamir etmek için üzerine çıktığı 3 metrelik makineden yere çakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamir etmek için tesiste arızalanan makinanın üzerine çıkan görevli 54 yaşındaki Can M., burada çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan Can M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:41 Kaynak: DHA

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