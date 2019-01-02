Bursa Tamir Ettiği Tablet Patladı, İki Eli ve Kulağı Yandı
1 saat önce
Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandıBursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde tablet tamir edilirken patladı.
Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı Bursa
'nın İznik
ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde tablet tamir edilirken patladı. Tabletin alev almasıyla elleri yanan, sol kulağına da ateş gelen servis sorumlusu Enes Şahin (30), "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Ucuz atlattım" dedi.
Olay, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan
Sokak'taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin (30), tamir için getirilen tabletin tamirini yaparken, tablet patlayarak alev aldı. Şahin iki eli ile sol kulağının yanmasına rağmen, üzerine başka eşyalar atarak tableti söndürmeye çalıştı. Serviste görevli 2 çalışanının yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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