Bursa Tarihi Eser Avcıları 2500 Yıllık Dikilitaş'ın Dibini Kazdı

Bursa
'nın İznik
ilçesinde birçok tarlada izinsiz kazı yapan defineciler, vatandaşın bahçelerini de talan ediyor. İznik'e bağlı Boyalıca
, Dereköy
ve Elbeyli
mahallelerinde son 1 ay içerisinde bahçelerinde yapılmış kaçak kazılara vatandaş tepki gösterdi. Bunlardan en önemlisi ise zeytin bahçesinin içinde bulunan 2500 yıllık Dikilitaş
'ın dibinde yaşandı. Roma
dönemine ait tarihi eserin dibi defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesi ile dev çukurlar açıldı
İznik'e bağlı Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, bahçelerinde yapılan kaçak kazıları jandarma ekiplerine bildirdi. Kritik önem taşıyan kaçak kazı ise zeytin bahçesinin içinde bulunan 2500 yıllık tarihe sahip Dikilitaş'ın çevresinde yapıldı. Roma dönemine ait tarihi eserin çevresindeki alanlar defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesiyle dev çukurlar açıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
TARLA SAHİPLERİNE İŞ KALMIYOR
Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk
, kazıların yapıldığı alanları inceledi. Öztürk yaptığı açıklamada, 'İznik'ten gelen tarihi Lefke
yolu üzerindeki mezarların son halini görüyoruz. Bu talan ne zaman bitecek. Tarih talancıları o kadar güzel çalışıyor ki tarla sahiplerine pek iş kalmıyor. Bazı bölgelerde bütün tarlayı sürmüşler. Bunlar ne zaman, hangi vakitlerde gelip bu işleri beceriyorlar, anlamak zor. Kimseden de korkmuyorlar demek kiö dedi.