BURSA TARİHİ ESERLERİ 50 BİN DOLARA SATACAKLARDI, JANDARMAYA YAKALANDILAR - Son Dakika

Bursa'da Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süre takip edilen Ü.Ş. ile R.B. şüpheliler, tarihi eser niteliğindeki 11 obje ve 52 sikkeyi satmaya götürürken, yol uygulamasında yakalandı. Şüpheliler, eserleri 50 bin dolar karşılığında satacaklarını itiraf ederken ele geçirilen eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda Ü.Ş. ile R.B. isimli 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüphelileri uzun süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Ü.Ş. ile R.B.?nin ellerindeki tarihi eserleri satacağını belirledi. Eserleri 16 ACT 374 plakalı otomobille müşterilerine götüren şüpheliler, Gürsu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla araçta arama yapan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde tarihi eser niteliğinde 11 adet obje ve 52 adet sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde eserleri 50 bin dolar karşılığında satacaklarını itiraf ederken, ele geçirilen tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.