Son Dakika Haberleri: BURSA TARİHİ HAMAM TAHRİP EDİLDİ
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BURSA TARİHİ HAMAM TAHRİP EDİLDİ

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy mahallesinde Osmanlı döneminden kalma hamam tarihe meydan okurken, kendini bilmezler tarafından tahrip edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy mahallesinde Osmanlı döneminden kalma hamam tarihe meydan okurken, kendini bilmezler tarafından tahrip edildi. Bazıları ise hamamın içerisine çöplüğe dönüştürdüler. 1500'lü yıllarda yapılan ve halka hizmet veren tarihi hamam küllerinden doğmayı bekliyor. Yeniceköy mahallesi muhtarı Şükrü Kutluca, 'Yeniceköy mahallemizin girişinde Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl önce yapılan hamamımızın hali ortada. Günümüze kadar her türlü hava şartlarına ve doğa olaylarına rağmen direnen bu eser, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildi, yıkılmamak için adeta direniyor. Yıllar önce belediye iken burada bir çalışma başlatılmış fakat mülkiyet sahibi bu duruma izin vermemiştir. Bu eserler bulundukları yerin kimliği sayılır. Yıllarca ayakta kalan bu eserin kamulaştırılıp, restore edilmesini, atalarımızdan bize miras kalan bu eserlere sahip çıkılmasını arzu ediyoruz.ö Dedi.
ÇÖPLÜĞE DÖNMÜŞ
Kutluca, 'İçerisi çöp yığınlarıyla dolu. Korunmasız halde görülüyor. Acilen bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. ' ifadelerini kullandı.
BURSA TARİHİ HAMAM TAHRİP EDİLDİ
Yeniceköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
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