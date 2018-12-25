Bursa Tarihi Handa Mezat

Bursa
'da eski bakkal ürünleri ve gazoz koleksiyoneri Aziz Alçiçek(44), her cumartesi günü tarihi Ahşap Han
'da mezat düzenliyor. Eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar, mezata gelen koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor. Merkez Osmangazi
ilçesi Tahtakale
mahallesinde bulunan tarihi Ahşap Han'daki dükkanında koleksiyonlarını sergileyen Aziz Alçiçek, her cumartesi günü tarihi handa mezat düzenliyor. Özellikle bakkal ürünleri ve gazoz toplayan Alçiçek'in, bu koleksiyonlarında 1970'den bu yana olan ürünler bulunuyor. Alçiçek'in düzenlediği mezata, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de koleksiyonerler katılıyor. Mezatta, Osmanlı döneminden kalma mısır patlatma tenceresinden sakız kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satılıyor. Her yaştan insanın katıldığı mezat, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Dünyanın en zor koleksiyonunun bakkal ürünleri toplamak olduğunu söyleyen Alçiçek, 'Bursa'da kendime ait koleksiyonlarım var. Onları toparlamaya çalışıyorum. Cumartesi günleri de hafta da 1 gün, burada koleksiyonerler meraklılar ve arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Kendi aramızda tarihi ürünlerin alışverişini yapıyoruz. Bakkaliye, gazoz, pul, desenli pet şişe, çiklet ve milli piyango topluyorum. Bakkaliye koleksiyonumda genelde tüketim ürünleri olan gıda, temizlik ürünleri, çikolata, gazoz gibi ürünler topluyorum. Dünyanın en zor koleksiyonu. Çünkü bir ürünün raf ömrü tükenince imhaya gidiyor. Biz bu arada ürünleri kurtarıp toplamaya çalışıyoruz. Biz sarı ve siyah gazozla büyüdük. Yabacı etiketli firmalar bizim çocukluğumuzda pek tutulmazdı. Ordan bir hevesle başladım. Bir arkadaşım bana bu konuda yardımcı oldu. Şu anda koleksiyonumda yaklaşık 200 çeşit gazoz varö dedi.
İNSANLAR EVLERİNDEKİ SERVETİN FARKINDA DEĞİL
İnsanların ellerindeki tarihi ürünleri evlerinde, çatı aralarında ya da depolarında çürüttüklerini belirten Alçiçek, 'Böyle durumlarla çok karşılaştım. En son gittiğim bir evin bodrum katında, Osmanlı'dan kalma mobilyalar vardı. Hepsi çürümüş ve rutubetten bozulmuştu. Birkaç bakır eşya vardı ancak onları kurtarabildik. İnsanlar evlerinde büyük sermayeler bulunduruyorlar ama bunların değerini bilmiyorlar. Çatı aralarında, kömürlüklerde bu eşyaları çürütüyorlar. 15 yı önce bir evin yıkımı esnasında birinci emisyona ait bin lira para çıktı. Bu paraların değeri yaklaşık 700 bin Türk lirası. Evde yatan bir para ama sahibinin bundan haberi bile yok. Yıkım esnasında bunu inşaat işçisi fark edip söylüyor ve çok yüksek paraya satıldıö dedi.
Antika eşyalarla çocukluğundan beri ilgilendiğini söyleyen Koray Türkay, 'Buraya da haftada bir kez uğruyorum. Bursa'da gittiğimiz böyle birkaç mekan daha var. Benim ana dalım fotoğrafçılık. Çocukluğumdan beri fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili güzel ürünler çıkabiliyor burada. Bunlar hatırası ve anısı olan şeyler. Bu yüzden ilgimi çekiyorö dedi.