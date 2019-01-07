Bursa Tarihi Karlar Altında
7 dakika önce
Bursa'da yağan kar ile beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz bir manzara oluşturdu.
Bursa
'da yağan kar ile beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz bir manzara oluşturdu.
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Özellikle tarihi yapılar kar altında eşsiz bir manzara oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise bu manzarayı öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi. Kar
yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, sabah yola çıkacak vatandaşlarn buzlanmaya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti
Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller