Son Dakika Haberleri: Bursa Tarihi Karlar Altında

Bursa Tarihi Karlar Altında

45 dakika önce

- Bursa tarihi karlar altında Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, tarihi karlar altına sakladıBURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Bursa'nın tarihini karlar altına sakladı.

- Bursa tarihi karlar altında
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, tarihi karlar altına sakladı

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Bursa'nın tarihini karlar altına sakladı. Karların altında kalan tarih ise adeta göz kamaştırdı.
Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı Bursa tarihini karlar altına sakladı. Karlar altında kalan tarih ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bu güzellik karşısında hatıra fotoğrafı çektirip, selfie çekindi.
Kar yağışının sabah erken saatlere kadar devam edeceği öğrenildi. Yetkililer sabah yola çıkacak vatandaşların kayganlaşan yollara ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Bursa, 3. Sayfa
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