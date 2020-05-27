BURSA Tarihi surların dibinde lastik yaktılar - Son Dakika

BURSA Tarihi surların dibinde lastik yaktılar

Tarihi surların dibinde lastik yaktılarBursa'nın İznik ilçesinde bulunan Bizans dönemi tarihi surların yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik yakıldı.

Tarihi surların dibinde lastik yaktılar Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Bizans dönemi tarihi surların yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik yakıldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonrası soruşturma başlatıldı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesinde sahil yolunda bulunan 1800 yıllık Bizans dönemi surlarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından surların dibinde lastik yakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine emniyet ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Tarihi burcun dibinde yanan kamyon lastiği, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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