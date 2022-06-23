Son dakika! Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika! Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi

23.06.2022 11:55

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi Av bayisi görünümlü iş yerine yapılan baskında cephane ele geçirildi Bursa tarihinde tek seferde ele geçirilen piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 adet ruhsatsız silah...

Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi

Av bayisi görünümlü iş yerine yapılan baskında cephane ele geçirildi

BURSA - Bursa tarihinde tek seferde ele geçirilen piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen silahlar ve baskın anı an bean görüntülendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin silahları moto kurye ile dağıttıklarını belirleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirdi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ruhsatlı 3 katlı av bayisine yapılan operasyonda bir atölye ve bir depoda yapılan aramalarda, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 77 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca, bin 360 adet çeşitli çaplarda fişek, 37 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca gövdesi, 44 adet sürgü üst kapağı, 61 adet namlu, 20 adet şarjör, 2 adet spiral aleti, 1 adet mengene, 1 adet matkap, 1 adet namlu ölçüm aleti ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar geçmişte suça karışmış olabileceği düşünülerek balistik incelemesine gönderilirken, gözaltına alınan, K.Y, B.T, M.U, ve M.O isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika haber | Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi Son dakika haber | Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Bursa'da tek seferde en fazla silah ele geçirilen operasyon: Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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