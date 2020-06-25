BURSA Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı - Son Dakika

Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2)

KATİLİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞI ÇIKTI

Bursa'da, dün tarlada bulunan, üzerinde darp izlerine rastlanan cansız bedenin, emekli polis memuru İsmet Çatak'a (72) ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan kontrollerde Çatak'ın kafasında, sol omzunda darp izlerine rastlandı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Çatak'ın en son dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan ve aynı zamanda cezaevinden arkadaşı olan Ali T. (49) isimli biriyle birlikte olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, Çatak'ın öldürüldüğü yere Ali T.?nin kiraladığı arabayla geldiği belirlendi. Ali T., Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan baskında, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ali T.?nin evinde yapılan aramada bulunan 7 bin dolar polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM, VURMAYA DEVAM ETTİM'

Ali T. Emniyette verdiği ifadede, 'İsmet Çatak, tarlayı satın almak için İznik'ten geldi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bana tekme attı. Ben de sinirlenip, arabadan aldığım levye ile İsmet'in kafasına vurdum. Sinirlerime hakim olamayıp, birkaç kez daha vurdum. Sonra onu orda bırakıp, arabayla ayrıldım. İsmet'in tarla için getirdiği 7 bin doları da kendim aldım. İsmetin çantasını ve levyeyi yolda attım' dediği öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cezaevinde tanıştığı Ali T.'nin darp ederek öldürlüğü İsmet Çatak'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Terminali'ne geldiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. O anlarda, elinde paranın bulunduğu çanta dikkati çekerken, terminalin içerisine doğru yürüdüğü görülüyor.

Ali T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.