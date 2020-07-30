BURSA Tarlada yetiştirilen Hint kenevirleri, dronla tespit edildi - Son Dakika

Tarlada yetiştirilen Hint kenevirleri, dronla tespit edildi

Bursa'da, ormanlık arazideki tarlada bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlerin yerinin dronla belirlendiği belirtilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Z.A.'nın, ormanlık alan içindeki arazisinde, Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Jandarma, kurulan özel ekiple birlikte bölgeye operasyon düzenledi. Arazide, dronla bin 500 kök Hint kenevirinin yetiştirildiği belirlendi.Operasyonda 400 metre damla sulama hortumu da ele geçirildi. Hint keneviri ile ilgili Z.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.