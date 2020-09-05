BURSA Tarlaya girip, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Aktürk'ün cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp hastaneye gelen Aktürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi