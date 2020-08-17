BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBursa'da Hamiyet Kula'nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Bursa'da Hamiyet Kula'nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Otomobil, art arda takla atarak yaklaşık 200 metre sürüklenirken, sürücü Kula ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl- Yenişehir Karayolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir'e giden Hamiyet Kula'nın yönetimindeki 16 RU 957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetni kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak, tarlaya uçtu. Art arda takla atarak, 200 metre sürüklenen otomobilde sürücü Kula, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kula, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:42

Kaynak: DHA

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