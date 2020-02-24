Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

7 saat önce

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:36 Kaynak: DHA
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