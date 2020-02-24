Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü-2 - Son Dakika

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Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü-2
6 saat önce
BURSA TARTIŞTIĞI HURDACI, TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ-2 (adliyeye sevk)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
BURSA TARTIŞTIĞI HURDACI, TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ-2 (adliyeye sevk)
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