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Bursa tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı

27 dakika önce

Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S. (40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y. (38) tarafından evinin bahçesinde, bacağından bıçaklandı.

Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S. (40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y. (38) tarafından evinin bahçesinde, bacağından bıçaklandı. Hülya S. tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y. aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Münür Y., kız arkadaşı Hülya S.'nin evinin bulunduğu apartmanın bahçesine geldi. Bahçeye inen Hülya S. ile Münür Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Münür Y., yanında getirdiği bıçağı Hülya S.'nin sol bacağına sapladı. Saldırgan sevgili kaçarken, olayı gören komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya S. tedaviye alındı. Polis kaçan Münür Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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