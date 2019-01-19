Son Dakika Haberleri: Bursa Tatilcilerin Teleferik Kuyruğu Sokaklara Taştı

Bursa Tatilcilerin Teleferik Kuyruğu Sokaklara Taştı

7 dakika önce

Tatilcilerin teleferik kuyruğu sokaklara taştıBursa'da, teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa Tatilcilerin Teleferik Kuyruğu Sokaklara Taştı, System.String[]
Tatilcilerin teleferik kuyruğu sokaklara taştı

Bursa'da, teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sokak aralarına kadar uzayan kuyrukta saatlerce teleferiğe binmek için bekleyen tatilciler, 'Saatlerce kuyrukta beklesek de sonuçta Uludağ'a çıkacağız. Beyaz Cennet Uludağ'da kayak yapıp, kar topu oynayıp, güzel vakit geçireceğiz" dediler.

Okulların yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilen tatilciler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Şenliği etkinliğine katılacaklar Uludağ'a akın etti. Ülkenin birçok illerinden ailece, arkadaşlarıyla gelen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruk Teferrüç Mahallesi'nde sokağa taştı. Eğitim gördükleri okullarında karnelerini alan çocuklar, Uludağ'da aile bireyleriyle kar oynayacaklarını ve bol bol kayacaklarını, karın tadını çıkaracaklarını söylediler. Grup halinde arkadaşlarıyla Uludağ'a teleferikle çıkacaklarını söyleyen tatiilciler, 'Teleferikte güzel Bursa manzarası da seyredeceğizö dediler. Uludağ'a ilk defa çıkacaklarını söyleyen Ankaralı bir aile ise, 'Araba ile çıkmayalım, teleferikle Uludağ'a gidelim istedik. Bu kuyruğu görünce, yine de beklemeye karar verdik. Yukarıya Beyaz Cennet'e çıktığımızda beklediğimize değeceğine inanıyoruzö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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