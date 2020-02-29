Bursa tatile götürüp doğum günü partisi düzenlediği kuzusu 'sultan'a kına organizasyonu yaptı - Son Dakika

Tatile götürüp doğum günü partisi düzenlediği kuzusu 'Sultan'a kına organizasyonu yaptı

Bursa'da 10 günlükken sahiplendiği ve 'Sultan' adını verdiği kuzusunu geçtiğimiz yıllarda tatile götürüp doğum günü partisi düzenleyen Ali Koçak, 1.5 yaşına gelen 'Sultan'a kına organizasyonu düzenledi. Davul ve zurna ile yapılan organizasyonda, davetliler doyasıyla eğlenirken, Sultan'a da kına yakıldı.

Bursa'da zincir restoranlar sahibi Ali Koçak, 1.5 yıl önce Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, burada gördüğü 10 günlük kuzuyu da satın alıp, sahiplendi. Sultan adını verdiği kuzusuna çocuğu gibi baktı. Geçtiğimiz yıllarda Sultan'ı tatile götüren ve onun için doğum günü partisi düzenleyen Koçak, bu kez de 1.5 yaşına gelen kuzusunu sürüde bulunan 'Seyfo' isimli koç ile evlendirme kararı aldı. Koçak, 'Sultan' ile 'Seyfo' için kına organizasyonu düzenledi. Köy meydanında düzenlenen kına organizasyonuna davul ve zurna getiren Koçak, kuzusu Sultan'ı süsleyip kına yaktı. Koçak ve organizasyona gelen misafirler ise oynayarak doyasıya eğlendi.

'GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Kuzusu Sultan ile ayrı bir bağımız oluştuğunu söyleyen Ali Koçak, '10 günlükken onu sahiplendim. Plaja götürdüm, denize götürdüm, kitap okudum. Çok gezdik. Birinci yaş gününü kutladık. Hayvanlarla aram zaten çok iyidir ama Sultanı çok sevdim. Sürüde onunla ilgilenen bir koç vardı. Baktım çok ilgileniyor. Ben de onları evlendirmek istedim. Böyle bir kına organizasyonu düşündük. Davul zurna ekibi çağırdık. Köylüler de katıldılar. Eşimiz dostumuz geldi, güzel bir ortam oldu. Güzel bir düğün olduğuna inanıyorumö dedi.